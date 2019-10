Lingen. Die Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd und die Bäcker-Innung Lingen trauern um Ehrenobermeister Hermann Lüttel, der im Alter von 70 Jahren verstorben ist.

Der Verstorbene hat sich durch ein über 30-jähriges ehrenamtliches Engagement im regionalen Handwerk und hier insbesondere um das Bäcker-Handwerk in Lingen verdient gemacht.



Nachdem Hermann Lüttel zunächst über 18 Jahre dem Innungsvorstand angehört hatte, leitete er von 1999 bis 2014 als Obermeister die Geschicke der Bäcker-Innung. Frühzeitig erkannte er die Bedeutung der beruflichen Fort- und Weiterbildung und leistete als Mitglied des Bildungswerk des Lingener Handwerks auch auf diesem Gebiet konstruktive Beiträge.

Während seiner Obermeistertätigkeit wurde die Innung zu einem modernen dienstleistungsorientierten Arbeitgeberverband ausgebaut. Soziales Engagement bewies Hermann Lüttel durch die Aktion „Brotverkauf für einen sozialen Zweck“, die er in seiner Amtszeit erstmals initiierte. Diese gemeinsame Aktion der Lingener Bäckerbetriebe wird seit vielen Jahren erfolgreich für lokale soziale Einrichtungen und Vereine durchgeführt.

In die positive Entwicklung der Einrichtungen eingebunden

In seiner Funktion als Obermeister vertrat der Verstorbene auch die Innungsinteressen in der Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft sowie in den Mitgliederversammlungen des Bildungswerk des Lingener Handwerks und des Arbeitsmedizinischen/Sicherheitstechnischen Dienstes. Hier war Hermann Lüttel viele Jahre aktiv als Vorstandsmitglied in die positive Entwicklung der Einrichtungen eingebunden.

Der Verstorbene genoss in Fachkreisen große Wertschätzung und hat sich in vorbildlicher Weise um das heimische Handwerk verdient gemacht. Viele Auszeichnungen wurden ihm zuteil. Die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim verlieh ihm in Anerkennung seiner großen Leistungen die silberne und goldene Ehrennadel. Die Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd und die Bäcker-Innung Lingen sind Hermann Lüttel zu großem Dank verpflichtet und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.