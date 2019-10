Infos zum Thema Sehen am Dienstag in Lingen CC-Editor öffnen

Viele technische Hilfsmittel stehen Menschen zur Verfügung, deren Sehkraft nachlässt. Foto: Blinden- und Sehbehindertenverein

Lingen. Im Rahmen der derzeit laufenden bundesweiten Informationskampagne für das Sehen wird auch in Lingen eine Veranstaltung angeboten. Diese findet statt am Dienstag, 15. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Calvinhaus in der Wilhelmstraße 42.