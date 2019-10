Das Elisabeth-Krankenhaus Thuine bietet jetzt Sprechstunden in einem neuen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie in Lingen an. Darüber freuen sich Chefarzt Bernd Schmitz (rechts) und der niedergelassene Orthopäde Dr. Ludwig Grote. Foto: Michael Schiffbänker

Lingen. Das Elisabeth-Krankenhaus Thuine der Niels-Stensen-Kliniken setzt auf eine heimatnahe Versorgung und bietet daher jetzt tägliche Sprechstunden in einem neuen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie in Lingen an.