Lingen. Henrik Beerboom verstärkt laut Pressemitteilung der Stadt Lingen ab sofort als Fachbereichsleiter das Team im Lingener Rathaus.

Der 31-Jährige leitet den Fachbereich Planung und Hochbau und tritt damit die Nachfolge von Matthias Klesse an. Beerboom hat zunächst an der Universität Münster Geografie und dann an der Technischen Universität Dortmund Raumplanung studiert und mit dem Master of Science abgeschlossen.

Beim Regionalverband Großraum Braunschweig gearbeitet

Zuletzt arbeitete er für den Regionalverband Großraum Braunschweig in der Abteilung Regionalentwicklung und war dort für das Regionale Raumordnungsprogramm sowie Grundsatzfragen im Sachgebiet Regionale Siedlungsentwicklung zuständig. Oberbürgermeister Dieter Krone und Stadtbaurat Lothar Schreinemacher hießen Beerboom herzlich bei der Stadtverwaltung willkommen. „Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit“, erklärte Krone.