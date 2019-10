Ludwig Güttler (rechts) und sein Trompetenpartner Johann Clemens sowie Friedrich Kircheis an der Orgel erzeugen in den Werken für zwei Trompeten besonders glanzvolle Stimmung. Als Registrator fungiert Kirchenkreiskantor Peter Müller. Foto: Daniel Lösker

Lingen. So gut besetzt hat man die Kreuzkirche wohl selten gesehen. Erwartungsfrohe Gesichter schauen – so sie können – gespannt in Richtung Orgelempore. Dort sitzt, in aller Gelassenheit eines Weltstars, der Startrompeter Ludwig Güttler. Neben ihm sein langjähriger Orgelpartner Friedrich Kircheis sowie der junge Leipziger Gewandhaus-Trompeter Johann Clemens.