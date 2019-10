The Choir of Man touren erstmalig durch Deutschland und kommen mit Großbritanniens erfolgreicher Pub-Party-Show nach Lingen. Unter "Last Order please" geht am 28. Oktober die Kneipentour im Theater an der Wilhelmshöhe los. Foto: Chris Cann

Lingen. "Last Order, Please!" – Das ist das Stichwort, wenn am 28.10. um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe die ultimative Pub-Party des Jahres beginnt. Neun herausragende Performer laden die Zuschauer dazu ein, mit ihnen zu singen und zu feiern, in ihrem einzigartigen "Pub on Stage" mit funktionierendem Zapfhahn. Und mit ein bisschen Glück bleibt sogar noch ein Drink für den einen oder anderen Zuschauer übrig.