Lingen. Zwistigkeiten zwischen einem Vater und dem wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung angeklagten Freund seiner Tochter beschäftigten jetzt das Schöffengericht am Amtsgericht Lingen. Das Strafverfahren gegen den 23-jährigen Schwiegersohn in spe wurde schließlich in Hinblick auf eine erst vor Kurzem erfolgte rechtskräftige Verurteilung eingestellt.

