Lingen. Der Jugendkeller "Kotten" bei der Kirche Maria Königin in Lingen besteht seit 40 Jahren. Aus diesem Grund findet am Samstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr eine große Party statt.

Laut Pressemitteilung des Kottenteams bildet der Jugendkeller der katholischen Kirchengemeinde Maria Königin seit mehr als 40 Jahren eine Anlaufstelle für Jugendliche. Neben Jugend-Partys und anderen Events bieten die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde einen Treffpunkt für die Teamerinnen und Teamer. Das Kottenteam ist dabei für die Planung und Durchführung der Veranstaltungen im Kotten zuständig. Zum Grillen oder Kickern, für Filme- oder Gesellschaftsspieleabende, aber auch für Gruppenstunden oder Treffen nach den Zeltlagern wird der Kotten genutzt.



Um 13 Uhr Beginn mit einem Familiennachmittag

Das Kottenteam besteht aktuell aus 40 aktiven Mitgliedern zwischen 16 und 21 Jahren, die sich ehrenamtlich für die Kirchengemeinde engagieren. Viele Teamer sind auch als Gruppenleiter in der Gemeinde aktiv über die Jahre zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen. Das Team freut sich sehr auf dieses Jubiläum und hat lange darauf hingearbeitet. Neben kleineren Umbaumaßnahmen wurde auch lange am Programm gefeilt. Das Kottenteam lädt herzlich am Samstag, 5. Oktober, zum großen Jubiläumstag ein. Um 13 Uhr beginnt der Festtag mit einem bunten Nachmittag für die ganze Familie.

Party startet um 19.30 Uhr

Neben vielen Aktionen für Kinder wie eine Hüpfburg, Torwandschießen, Olympiade, usw., ist auch für Speis und Trank gesorgt. Frisches vom Grill, ein Buffet mit Salaten und Kuchen sowie ein Schankwagen sollen keine Wünsche offen lassen. Gegen 19.30 Uhr läutet dann Chris Möhlenkamp zusammen mit Niklas Kühlenborg mit Live-Musik die große Jubiläumsparty ein. Anschließend begleiten DJ Brucehuff und weitere Live-Acts musikalisch durch den restlichen Abend.