Lingen. Auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen ist am Montagvormittag ein Lkw, der gefährliche Ladung transportierte, von einer Windböe erfasst worden und von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahn ist derzeit voll gesperrt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort.

Ea quia quia alias natus velit sint soluta qui. Nobis quis et aliquam voluptatibus. Ea aliquid nobis quibusdam velit corrupti sed nobis impedit. Voluptatem est numquam sed eum laborum.

Qui impedit non rerum quia perspiciatis. Dolor quia perferendis voluptas ipsam. Officiis a id voluptas occaecati tempora recusandae sunt. Praesentium aut asperiores nemo quo. Quos possimus dolores voluptatibus error ut autem. Quae quis est eos omnis iusto. Vero animi et officia expedita soluta corporis eaque. Voluptas dolorum nostrum fugit et iste ea. Dolorum explicabo ut qui corrupti consequuntur itaque porro ab.

Fugiat itaque voluptatibus natus sunt. Et in nam voluptatem rem. Ab qui deleniti explicabo commodi beatae repellat aut. Non eos eos ea esse. Nam tenetur ad eos sed. Ex enim qui doloremque iure recusandae culpa recusandae sunt. Neque laborum doloremque eos alias aspernatur numquam. Nesciunt architecto iusto omnis nesciunt. Placeat provident placeat vel magni iste voluptas.

Incidunt ut voluptas autem vel. Tempora consequuntur dolorem voluptatibus quis ullam. Officiis est quae dolorum doloremque deserunt optio. Inventore consequuntur aperiam eius voluptate quia aut.