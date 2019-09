Lingen. Kann ein Kindergarten überhaupt alt werden? Nein, meinte Kerstin Lüken-Stoke, Leiterin der Kindertagesstätte in Baccum, am Sonntag. Die Kita sei ein Ort, der sich immer wieder neu verwandele, sagte die Erzieherin im Festgottesdienst aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Einrichtung.

Wie sehr die Kita St. Antonius seit nunmehr fünf Jahrzehnten fester Bestandteil des Gemeindelebens in dem Lingener Ortsteil ist, war an den Gesichtern in der prall gefüllten Kirche ablesbar. Da waren neben den Kindergartenkindern und ihre Eltern auch die Großeltern gekommen sowie mit Anni Wübbels und Hildegard Höhnel die früheren langjährigen Leiterinnen der Einrichtung.

Diese spiegelt in ihrem heutigen Aussehen und der konzeptionellen Ausrichtung auch den Wandel in der kindlichen Betreuung wider. Daran erinnerte Lingens Erster Bürgermeister Heinz Tellmann in seiner Ansprache. Mit zwei Gruppen und vier Mitarbeiterinnen startete die Einrichtung im Jahr 1969. Heute sind es zwei Krippengruppen, eine Ganztagsgruppe und zwei Regelgruppen, rund 100 Jungen und Mädchen, die von den Fachkräften betreut werden. "In der Kita St. Antonius sind die Kleinsten die Größten", meinte Tellmann. Zahlreiche Kinder hätten in den letzten 50 Jahren die ersten, unbeholfenen Schritte in die Welt gewagt und dabei auch frühkindliche Bildung erfahren. Der Erste Bürgermeister dankte allen, die an diesem Prozess aktiv beteiligt gewesen seien. Als Geschenk hatte er ein Bobbycar mit Anhänger mitgebracht.

Förderung zu Persönlichkeiten

Für den Ortsrat gratulierte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Marlene Wehlage. Auch sie dankte den Erzieherinnen für ihre wichtige Arbeit bei der Begleitung der Jungen und Mädchen und ihrer Förderung zu kleinen Persönlichkeiten. In diesem Sinne äußerte sich ebenfalls Angelika Schoo als Vertreterin von Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat. "Aber auch als früheres Kitakind, sowie als Erzieherin und Mutter", beschrieb sie ihre Verbundenheit mit dem St. Antonius-Kindergarten. Es sei schön, zu sehen, wie die Kinder im Ort in ihrer Entwicklung von dieser Einrichtung profitierten.

"Wir ziehen alle an einem Strang": Unter diesem Motto hatte der Festgottesdienst in der Baccumer St-Antonius-Kirche gestanden. Die Vielfalt der Kinder, ihre individuellen Fähigkeiten und Talente als Bereicherung zu empfinden, dazu diente die von den Kleinen in Szene gesetzte Geschichte vom ""Fadenland" und den Familien "Rotfaden", "Blau-, "Gelb-", "Lila"- und "Grünfaden". Am Ende überzeugten die Kinder ihre "Fadeneltern" davon, dass es doch am Schönsten sei, gemeinsam etwas zu tun.

Diesen Faden griff der Pastorale Koordinator Dirk Tecklenborg auf. "Wenn wir etwas erreichen wollen, dann geht das nur gemeinsam", sagte Tecklenborg. "Danke, dass ihr uns das erzählt habt", wandte sich der Vertreter der Kirchengemeinde an die Jungen und Mädchen. Er dankte abschließend den Eltern, "die uns jeden Tag das Kostbarste anvertrauen, was sie haben: Ihre Kinder".

Leider spielte das Wetter bei der Geburtstagsfeier nicht mit, es regnete den ganzen Tag. Die Kinder kamen dennoch auf ihre Kosten und genossen das bunte Programm. Der große Besucherandrang war außerdem ein Beleg dafür, wie eng die Kita mit der Dorfgemeinschaft in Baccum verbunden ist.