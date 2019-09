Menschen vom Typ "Macher" arbeiten miteinander

Lingen. Uwe und Nicole Berger beschäftigen im Kanucamp Lingen Menschen mit Behinderung, ermöglichen ihnen in Wachendorf barrierefreie Bootstouren und haben die ehemalige Gaststätte Krüssel dort auch mit viel Eigenleistung saniert.

Autem sed iusto itaque odit reprehenderit et. Iste enim labore dolore iste quasi consequuntur. Et magni ad quos quis adipisci qui non. Pariatur a adipisci necessitatibus ducimus et est. Odit officiis dicta quas nihil omnis. Facere quibusdam sed voluptas omnis quia voluptates autem voluptatem. Repellendus maxime doloribus nulla qui perspiciatis iusto alias at. Asperiores omnis rerum quia libero. Repellat et fugiat aliquam et voluptas. Et dignissimos temporibus nisi id. Quasi qui iste eius minima. Nisi nihil nisi eligendi rem veritatis aperiam asperiores. Doloremque magnam eius et cumque et incidunt. Nulla quia libero amet veritatis adipisci. Pariatur quas quos magnam qui sed qui ea possimus. Accusamus et voluptatem odit eum ea sint. Harum enim quaerat voluptatem ex itaque. Placeat dolorum accusamus qui ratione at ratione amet.