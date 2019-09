Freundschaften verschiedener Kulturen wachsen durch internationalen Austausch. Dazu gibt es einen Infoabend im TPZ LingenFoto: William Perugini/123rf.com

Lingen. Viele Jugendliche und junge Erwachsene möchten nach der Schule, während oder nach dem Studium gerne eine längere Zeit im Ausland verbringen. Auch das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) in Lingen entsendet junge Menschen ins Ausland und ermöglicht so eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wie das gehen kann, soll an einem Infoabend am Montag, 4. November, ab 18.30 Uhr im TPZ erörtert werden.