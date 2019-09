Osnabrück . Die große Strafkammer am Landgericht hat einen 28-jährigen Mann aus Lingen nach einer Tat im Drogenmilieu zu einer Haftstrafe von 27 Monaten verurteilt. Zudem wurde die Unterbringung in einer Suchtklinik angeordnet.

