Lingen. Um junge Menschen für Informationstechnik und Elektronik zu begeistern und die Hightech-Kompetenz trotz des ländlichen Standortes zu präsentieren, haben die Firmen Krone aus Spelle, Rosen aus Lingen und Landwehr aus Wietmarschen unter dem Namen „shortcut" eine Reihe gemeinsamer IT-Ausbildungsveranstaltungen organisiert. Die zweite Auflage findet am 24. Oktober bei Rosen statt.

Mit der Teilnahme von mehr als 800 Schülerinnen und Schülern aus 28 im Emsland, in der Grafschaft und im Kreis Steinfurt beheimateten Gymnasien, Oberschulen und Berufsschulen, verlief der Auftakt im Juni 2019 recht erfolgreich. Daran wollen die Veranstalter laut Pressemitteilung anknüpfen. Die Zielgruppe bei diesem zweiten Treffen sind Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen der IT-Branche, aber auch Berufseinsteiger.

Die Teilnehmer erwartet in der zweiten Runde ein spannendes Programm aus interessanten Vorträgen und Informationen rund um die IT-Megatrends. In 18 Fachvorträgen tauchen sie in die Themen der digitalen Zukunft und Arbeitswelt ein. Dazu werden unter anderem Alexander Hendorf, Dr. Leon Windscheid und Frank Eilers thematisieren, was eigentlich künstliche Intelligenz ist, warum Dummheit eine Chance sein kann und wie wir zukünftig arbeiten und leben werden.

Anmeldung noch möglich

Neben diesen Impulsvorträgen geben Experten aus der Praxis in Fachvorträgen Einblicke in die Welt der IT. Sie thematisieren zum Beispiel Geschlechtervielfalt in diesem Berufsfeld, die Geschichte der mobilen Entwicklung, künstliche Intelligenz in Realität und Science-Fiction, modellbasierte Entwicklung und Robotik. Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, sich über die Chancen, Grenzen und Auswirkungen der digitalen Transformation auszutauschen. Zudem bietet die Konferenz eine Plattform, um regionale Netzwerke zu schaffen und auszubauen.

Eine Anmeldung ist nötig und noch möglich unter www.shortcut-it.de. "Die Plätze sind begrenzt, doch wer sich jetzt zeitnah anmeldet, hat noch gute Chancen dabei zu sein", sagte Jörn Wunderlich von der Rosen-Gruppe.