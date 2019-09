Lingen. Einer der bekanntesten Trompetenvirtuosen Europas, Ludwig Güttler, tritt am 2. Oktober um 20 Uhr zusammen mit dem Meistertrompeter Johann Clemens und dem ebenso bekannten Konzertorganisten Friedrich Kircheis in der Lingener Kreuzkirche auf. Dafür verlost die Lingener Tagespost am Donnerstag, 26. September, fünf mal zwei Eintrittskarten.

Bereits im Januar diesen Jahres präsentierte der inzwischen 75-jährige Güttler zusammen mit Kircheis und Clemens in der St. Katharinenkirche von Osnabrück ein Programm festlicher Barockmusik. Dabei spielte er nur wenige Stücke allein. Besonders auffällig war bei diesem Auftritt ein Stück Johann David Heinichens, das Ludwig Güttler und Johann Clemens auf zwei Corni da caccia spielten, die einen ganz eigenen, ungewöhnlichen und wesentlich wärmeren Klang haben als die Trompete.

Mehr als 50 hochgelobte Tonträger liegen von Ludwig Güttler vor, auf denen er als Kammermusiker, Solist und Dirigent tätig ist. Sein besonderes Interesse gilt seit den frühen achtziger Jahren der Wiederbelebung der sächsischen Hofmusik des 18. Jahrhunderts.

Johann Clemens, Jahrgang 1983, stammt aus Herrnhut in Sachsen, wo er im Alter von acht Jahren erstmals Trompetenunterricht an der örtlichen Musikschule erhielt. Seit 2007 ist er Trompeter beim Leipziger Gewandhausorchester, Mitglied des Blechbläserensemble Ludwig Güttler und Solist beim Kammerorchester Virtuosi Saxoniae unter Güttler.

Seit 1971 ist Friedrich Kircheis Kantor und Organist an der Diakonissenhauskirche in Dresden und tritt als Organist und Cembalist verschiedener Kammermusikvereinigungen auf. Seit 1979 ist er ständiger Partner von Güttler an der Orgel sowie bei den Ensembles „Virtuosi Saxoniae“ und „Leipziger Bach-Collegium“ am Cembalo.

Darüber hinaus können Karten zum Kauf für 35 Euro unter anderem im Pfarrbüro der Kreuzkirchengemeinde, Universitätsplatz 1, Telefon 0591 3604, in der Buchhandlung Holzberg, Clubstraße 2, Telefon 0591 3316 und bei der Lingen Wirtschaft und Tourismus GmbH, Neue Straße 3 a, Telefon 0591 9144144.