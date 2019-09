Über eine Webcam nimmt eine Ärztin in der Praxis Verbindung zum Patienten auf. Patientendaten und Befunde befinden sich auf dem Monitor. Symbolfoto: Imago images / Jochen Tack

Lingen. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen eröffnet viele Möglichkeiten. Sie ist aber auch kein Allheilmittel, und in der praktischen Umsetzung hapert es aus unterschiedlichen Gründen. Darauf wiesen Wolfgang Hentrich, Facharzt für Innere Medizin in Lingen, der Thuiner Augenarzt Michael Jansen sowie der kaufmännische Vorstand von Genial, Christoph Schwerdt, in einem Gespräch mit der Redaktion hin. Genial steht für das Gesundheitsnetzwerk im Altkreis Lingen.