Lingen. Rund 300 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Lingen haben jetzt in Brögbern ihren traditionellen gemütlichen Nachmittag gefeiert.

Laut Feuerwehr konnten sich die Mitglieder bei Kaffee und Kuchen austauschen und aus alten Zeiten erzählen, aber auch für Neues waren sie empfänglich.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverband Lingen Andreas Wentker begrüßte die Mitglieder bei der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung und freute sich, das auch zwei Geburtstagskinder erschienen waren. Er gratulierte Maria Benson aus Salzbergen und Magret Brands aus Lengerich zum Geburtstag und promt stimmte die Versammlung ein Geburtstagslied an. Ebenso wurde aus jeder Samtgemeinde das älteste anwesende Mitglied mit einem Präsent bedacht.

Für gute Stimmung an diesen Nachmittag sorge eine Oldieband. Zur weiteren Unterhaltung trug das Duo Petra und Petra aus Schapen mit Sketchen bei, die sich auf das Thema Feuerwehr bezogen und ernteten dafür viel Beifall.

Auch Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff ließ es sich nicht nehmen vorbeizukommen und sprach ein paar Grußworte, abschließend wünschte viel Spaß an so einen tollen Tag. Reichlich gefachsimpelt wurde nach dem Kaffee und so endete der Tag mit einem Abendessen. „ Bis in zwei Jahren hörte man viele bei der Verabschiedung einander zurufen.“