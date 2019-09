Lingen. Über 30 Jahre lang hat Günther Mross als Nikolaus und Weihnachtsmann den kleinen und großen Besuchern des Lingener Weihnachtsmarktes sowie den Ratsmitgliedern eine Freude bereitet. Nun möchte der Lingener den roten Mantel und weißen Rauschebart endgültig ablegen. Im Lingener Rathaus dankte ihm Oberbürgermeister Dieter Krone für seinen langjährigen Einsatz

„Mit ihrem Abschied geht eine Ära zu Ende“, wird der Oberbürgermeister in einer Pressemitteilung der Stadt Lingen zitiert.



Günther Mross kam 1975 als Diakon in die Kreuzkirchengemeinde nach Lingen. 2004 wechselte er als Seelsorger an das St.-Bonifatius-Hospital Lingen und begleitete dort vor allem Menschen in Trauersituationen. 2011 verabschiedete er sich aus dem kirchlichen Dienst in den Ruhestand.

Die Rolle des Weihnachtsmannes übernahm der Lingener aber weiterhin und besuchte neben dem Weihnachtsmarkt und dem Rat auch Kitas und Alteneinrichtungen in Lingen. „Rund 40 Mal pro Jahr habe ich als Weihnachtsmann kleine Geschenke überreicht, Geschichten und Gedichte vorgetragen und mir die Wünsche der Kinder angehört. Dabei hatte ich immer vor allem ein Ziel: Ich wollte den Kindern die Angst nehmen.“, wird Günther Mross anlässlich des Gespräch im Rathaus zitiert. 2009 hat Mross zusammen mit dem Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) eine CD mit beliebten Weihnachtsliedern des Lingener Weihnachtsmannes aufgenommen.

Auch wenn Günther Mross nicht mehr als Lingener Weihnachtsmann agieren wird, so bleibt er Lingen und dem Emsland treu. Mittlerweile ist er mehrmals die Woche als Trauerredner in der Region unterwegs. Und auch dem Lingener Weihnachtsmarkt wird Günther Mross die Treue halten. Zusammen mit weiteren Verbündeten betreibt er eine Losbude, deren Erlös einem guten Zweck zu Gute kommt.