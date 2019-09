Lingen . 114 Euro-Scheine hatten Vertreter des NABU auf regionaler und auf Landesebene in Lingen bei einem Treffen mit dem hiesigen Europaabgeordneten Jens Gieseke dabei. Solche Geldscheine gibt es in Wirklichkeit nicht. Wohl aber nach Einschätzung des NABU eine verfehlte europäische Agrarpolitik, die viel mit der Zahl 114 zu tun hat.

114 Euro pro Bürger in den Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft, insgesamt 58 Milliarden Euro, fließen nach Angaben des Naturschutzbundes in den Agrartopf und Subventionen für die Landwirtschaft. Aber lediglich ein Bruchteil dieser Summe, nicht einmal fünf Euro pro Kopf, fließe in Agrarumweltmaßnahmen, die das Überleben von Insekten sichern. Von einem "dramatischen Artensterben" sprachen deshalb der stellvertretende Landesvorsitzende des NABU, Uwe Baumert, Sebastian Strumann vom Bundesverband und Katja Hübner, Mitarbeiterin des Regionalverbandes Emsland/Grafschaft Bentheim.

Vor diesem Hintergrund verwiesen die Vertreter des NABU im Gespräch mit dem Europaabgeordneten aus Sögel auf die im Herbst letzten Jahres gestartete bundesweite Postkarten-Aktion, bei der die Bürger den Mitgliedern des Europäischen Parlaments ihre Wünsche mitteilen können, wofür „ihre“ 114 Euro verwendet werden sollten und wie die EU-Agrarpolitik zukünftig aussehen soll: Mehr Weidehaltung, eine naturverträgliche Landwirtschaft zum Schutz der Vögel und Insekten, mehr Heckenstrukturen und Gehölzstreifen waren Beispiele.

Fledermaus als Überraschungsgast

Zur Untermauerung ihrer Anliegen hatte Katja Hübner einen "Überraschungsgast" mitgebracht, wie die regionale NABU-Vertreterin es formulierte: Eine Zwergfledermaus in einem Käfig, gerade einmal fünf Gramm schwer. "Ein Drittel davon benötigt sie jeden Tag als Nahrung in Insektenform", sagte Hübner. Insekten, die es immer weniger gibt. Eine Million Tierarten stünden kurz vor dem Aussterben. "Es wird Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen", drängte Sebastian Strumann. Benötigt würden mindestens 15 Milliarden Euro für Natur- und Artenschutz, die am Ende auch der Landwirtschaft zugute kämen.

Die Vertreter des NABU überreichten dem Europaabgeordneten 800 dieser Postkarten, die alle aus seinem wahlkreis stammen. Insgesamt waren es auf Niedersachen bezogen 5000. "Sie vertreten ein sehr berechtigtes Anliegen", sagte Gieseke. Er hoffe darauf, dass die Agrarreformen schnell in Angriff genommen werden, damit Rechtssicherheit herrsche. Er hoffe darauf, dass sich auch die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe am Markt behaupten können. Das Höfesterben dürfe nicht einfach so weitergehen, so gieseke. "Wir wollen die kleinteilige Landwirtschaft, wo eine verantwortliche Identifikation des Unternehmens für das Tier da ist", so Gieseke.

Der Europaabgeordnete riet dazu, "raus aus den Gräben zu gehen: Wir müssen die berechtigten Interessen des NABU und die der Landwirtschaft zusammenbringen." Gegenseitige Schuldzuweisungen würden nichts bringen.