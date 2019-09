Lingen. Bereits seit dem 11. Juni werden im Emsland und in der Grafschaft Bentheim Schwerpunktkontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Die Zahl der dabei festgestellten Verkehrsverstöße ist immens.

An bislang insgesamt 33 Kontrolltagen hat die Polizei an 16 unterschiedlichen Orten stationär und mobil kontrolliert, teilten die Beamten am Montag mit. Neben 273 Geschwindigkeitsverstößen, die mit der Laserpistole festgestellt wurden, seien 69 Autofahrer mit einem Mobiltelefon am Steuer erwischt worden, heißt es. 41 waren nicht angeschnallt.

Darüber hinaus seien weitere 50 ganz unterschiedliche Ordnungswidrigkeiten- sowie drei Strafanzeigen gefertigt worden. "Die hohe Zahl festgestellter Verkehrsverstöße zeigt deutlich, wie wichtig diese Kontrollen zur Erhöhung der der allgemeinen Verkehrssicherheit sind", wird Christian Albert, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Lingen, in der Mitteilung zitiert.

Er hoffe auf geringere Zahlen in der zweiten Hälfte des Projektzeitraumes. Die Kontrollen werden noch bis Ende des Jahres weitergeführt.