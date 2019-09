Lingen . Seinen 50. Geburtstag feiert am kommenden Sonntag, 29. September, die Kindertagesstätte St. Antonius in Baccum.

Die Vorbereitungen sind getroffen: Mitarbeiter und Kinder der Kita St. Antonius erwarten zur Jubiläumsfeier zahlreiche Gäste. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst, dann schließt sich ein Festumzug und buntes Rahmenprogramm mit vielen Attraktionen auf dem Gelände der Kita an. „Über Kuchenspenden würden wir uns riesig freuen“, sagt Kita-Leiterin . Kerstin Lüken-Stoke. Herzlich eingeladen sind alle, die mit der Kita verbunden sind, die vielleicht selbst einmal dort Kindergartenkind waren und die sich für das „Geburtstagskind“ interessieren.

Die Feier weckt sicher so manche Erinnerung an die Zeit in der Einrichtung, schließlich haben Generationen von Baccum einen Teil ihrer Kindheit dort verbracht. Wer schon lange nicht mehr da war, der kann die baulichen Veränderungen der letzten Jahre bestaunen. Foto: Thomas Pertz