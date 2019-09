Lingen. Mit der Freigabe des vorerst letzten Bauabschnittes zwischen Hanekenfähr und der Meckerbrücke in Lingen ist der Premium-Radweg entlang des Dortmund-Ems-Kanals (DEK) offiziell für den Radverkehr freigegeben worden.

„Damit hat der Landkreis Emsland sein Ziel erreicht, eine durchgängig von Spelle bis Papenburg durch das Emsland verlaufende attraktive Radroute entlang des Kanals zu schaffen“, freute sich Landrat Reinhard Winter über das Gelingen des ehrgeizigen Projektes.

Die Idee einer als Premium-Radweg ausgebildete Radroute entlang des DEK sei im Jahr 2012 entstanden, erläuterte Winter. Auf der 112 Kilometer langen Radroute sollten neben dem Wirtschaftswegenetz auch insbesondere die landschaftlich interessanten Betriebswege an der Bundeswasserstraße für die Radfahrer nutzbar gemacht werden, berichtete der Landrat. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 5.2 Millionen Euro. Künftige Aufgabe werde es nunmehr sein, diese hervorragende, stark frequentierte touristische Radverkehrsroute in einem für Radfahrer geeigneten Qualitätszustand zu erhalten.



Gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner, Norbert Gebken vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen, Lingens Ersten Bürgermeister Heinz Tellmann sowie den örtlichen Kreistagsabgeordneten absolvierte der Landrat eine Testfahrt über den Flüsterasphalt. Alle Teilnehmer zeigten sich beeindruckt. Zahlreiche Radfahrer nutzten zur gleichen Zeit den Radweg und unterstrichen die Bedeutung für Bürger und Touristen.

Mehrere Abschnitte

Aufgeteilt in mehrere Abschnitte, waren in den vergangenen Monaten in Lingen die zur „Rad-Route Dortmund-Ems-Kanal“ gehörenden Betriebswege des WSA auf einer Gesamtlänge von etwa 3,4 Kilometer asphaltiert worden. Der Radweg ist je nach örtlichen Gegebenheiten mit einer Breite zwischen 2,50 bis drei Meter angelegt worden. „Insbesondere im Bereich der Anlegestelle in Höhe des Stadions musste die Breite verringert werden, weil Anlegepoller des WSA sowie Baumbestand, der ausdrücklich erhalten werden sollte, zu berücksichtigen waren“, erläuterte der Landrat. Verkehrszeichen und entsprechende Markierungen weisen die Radfahrer auf die geringere Breite hin.

Die Kosten für die auf diesem Abschnitt durchgeführten Maßnahmen betragen etwa 520 000 Euro. An den Ausbaukosten beteiligt sich das WSA mit rund 150 000 Euro. Die verbleibende Restsumme tragen der Landkreis Emsland und die Anrainergemeinden.

Intensiv genutzt

Mit dem Ergebnis der Ausbaumaßnahme sehr zufrieden zeigte sich Christian Fühner. Es sei ein konkretes sinnvolles Projekte entstanden, das die Zustimmung der Bevölkerung finden werde, zeige sich der Landespolitiker überzeugt. Ein überregionales Radwegenetz werde damit weiter optimiert. Seine positiven Erfahrungen schilderte Heinz Tellmann. Der Radweg werde bereits sehr intensiv genutzt. Die optimale Gestaltung inmitten der Natur mit viel Wasser auf der einen Seite und viel Grün auf der anderen Seite lade zur ausgedehnten Radtour förmlich ein.

Auf entsprechende Erfahrungen wies auch Darmes Ortsbürgermeister Werner Hartke hin. Es gelte, noch weitere Hinweisschilder auf das nahe Stadtzentrum anzubringen, um die Touristen auf der Strecke zu einem Bummel durch die Einkaufszentren zu animieren. Positiv bewertete ebenfalls Bramsches Ortsbürgermeister Martin Koopmann die neue Situation. Zugleich warnte er vor Überlegungen, die Pollmann-Brücke zwischen Gleesen und Bramsche zu entfernen. „Das wäre für alle Nutzer des Radweges der Super-Gau, denn sie müssten dann Umwege von rund sieben Kilometer in Kauf nehmen“, erklärte Koopmann.