Lingen. Er sieht freundlich aus in seinem schwarzen Anzug, mit korrekt gegeltem Seitenscheitel und einem charmanten Lächeln im Gesicht. Doch die Fassade trügt. Was Sebastian Pufpaff bei seinem Auftritt im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen sagt, ist eine Mischung aus Boshaftigkeit, Zynismus und viel Sinn für die Wirklichkeit.

In seiner Paraderolle als "kapitalistisches, sexistisches Arschloch" (Pufpaff über Pufpaff) teilt der Kabarettist in seinem aktuellen Programm "Wir nach" verbal in alle Himmelsrichtungen aus. In der Auswahl seiner Wort-Waffen ist der unter anderem aus seinen TV-Auftritten in der "Heute Show" im ZDF bekannte 43-Jährige kompromisslos. Sie reichen vom Florett bis zum Leberhaken.

Sei es der Brexit, Nachbarschafts-Zombis, Prepper, Medien-Junkies oder Anhänger von kruden Verschwörungstheorien, das ganze Programm ist eine anhaltende Gratwanderung, die das Publikum im fast gefüllten Theatersaal immer wieder in einen Schwebezustand irgendwo zwischen Betroffenheit, unangenehmer Berührtheit und erleichterndem Lachen versetzt.

Mit einer Mischung aus Zynismus und Sarkasmus geht Pufpaff dort hin, wo es weh tut. Er hält seinem Publikum von allen Seiten Spiegel vor, sodass auch inneres Wegdrehen nicht mehr hilft. Beispielsweise wenn Pufpaff sich über das enorme Interesse der Medien und der Medienkonsumenten am Schicksal eines kleinen Jungen auslässt, der in Spanien in ein Loch fällt und darin ums Leben kommt. Zwei Wochen lang hielt sich dieses Ereignis in der Öffentlichkeit. Wenn allerdings gleichzeitig 14 kleine Kinder im Mittelmeer ertrinken, interessiere sich niemand dafür. Möglicherweise, so Pufpaff, liege das an der schieren Menge, die die Mediennutzer davon abhalte, sich mit dem Schicksal eines einzelnen auseinanderzusetzen. "Vielleicht sollte man beim nächsten Mal 13 weitere Kinder in das Loch schmeißen".

Nicht alle Zuschauer in Lingen konnten oder wollten sich mit den direkten Attacken auf gesellschaftliche Entwicklungen bis zum Ende auseinandersetzen. Nicht nur einer stahl sich noch vor der Pause leise aus dem Raum. Wer einen rundum vergnüglichen Abend erwartet hatte, kam sicherlich nicht auf seine Kosten. Diejenigen, die den kaum einmal durch eine erleichternde Pointe entspannten Ausführungen standhielten und in kurzen Momenten der Reflexion einen Blick in den vorgehaltenen Spiegel warfen, dürften eine Erkenntnis mit nach Hause genommen haben: der Mann hat in vielerlei Hinsicht recht.