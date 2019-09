Lingen . Die BP-Raffinerie in Lingen ist innerhalb der BP-Familie "die kleinste, aber die raffinierteste." Mit diesen Worten hat Guy Moeyens aus der Führungsspitze des britischen Mineralölunternehmens, verantwortlich für die Verarbeitung und Vermarktung von Rohölprodukten in Europa und Südafrika, am Freitag den Unternehmensstandort in Lingen gewürdigt.

Anlass des Besuches von Moeyens war die Einweihung des neuen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums (VDZ) der BP an der Waldstraße. Unter einem Dach befinden sich nun die Werkstätten, Werkfeuerwehr, das Labor, die Kantine sowie die Verwaltung der Raffinerie. Markanter Blickfang ist die Glasfassade und die pyramidenförmige Kuppel. Über 50 Millionen Euro investierte die Raffinerie an der Waldstraße. Dass das VDZ dort kein Eigenleben führt, sondern Teil der Industrieanlage mit 65-jähriger Geschichte am Standort Lingen ist, wird an dem großen, erst vor wenigen Tagen in das Atrium des Gebäudes platzierten Modells der Raffinerie deutlich. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, von der Konzernmutter aus London sowie Vertreter hiesiger Betriebe mit den bauausführenden Unternehmen Mainka und Hofschröer als Arbeitsgemeinschaft an der Spitze nahmen an der Feierstunde teil.

Raffinerieleiter Bernhard Niemeyer-Pilgrim dankte allen am Zustandekommen des ehrgeizigen Vorhabens Beteiligten, insbesondere Projektleiter Mark Driever. Der Name VDZ klinge nicht spektakulär, das neue Gebäude sei es aber umso mehr. "Das VDZ soll offen sein, die Architektur Arbeitsatmosphäre und Teamgeist beflügeln", sagte Niemeyer-Pilgrim.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung ging auch auf die aktuelle Klimadebatte ein und hob die Anstrengungen der Raffinerie hervor: Die Herstellung synthetischer Kraftstoffe ohne den Einsatz von Rohöl und die Nutzung von Wasserstoff waren die Stichwörter. Die BP in Lingen hatte 2018 weltweit als erste Raffinerie „grünen", also aus erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff zur Kraftstoffherstellung eingesetzt.

Landrat Reinhard Winter beglückwünschte die BP zur Investition in das neue Gebäude. Sie sei ein Bekenntnis zu Lingen und dem Landkreis Emsland. Stadt und Landkreis seien dabei, die Energiewende aktiv zu gestalten, sagte Winter. Dabei werde auch die BP-Raffinerie eine wichtige Rolle spielen. Als "großartigen Tag für Lingen" bezeichnete Oberbürgermeister Dieter Krone die Einweihung des VDZ. Bis dahin sei es ein langer Weg gewesen, meinte Krone und erinnerte dabei an die politischen Auseinandersetzungen um die Rodung der sechs Hektar großen Waldfläche im Altenlingener Forst. "Am Ende des Tages haben wir eine einvernehmliche Lösung gefunden", sagte Krone und dankte den politischen Entscheidungsträgern.

Auch der Lingener Verwaltungschef hob die Perspektiven hervor, die die Nutzung von "grünem" Wasserstoff für die Raffinerie eröffnen kann - ein Aspekt, den Guy Moeyens ebenfalls aufgriff. Der Vertreter der BP-Zentrale aus England bezeichnete die Raffinerie in Lingen, was ihren Ansatz anbelangt, die Bereitstellung von Energie sauberer zu realisieren, weltweit als Vorreiter. "Sie ist bekannt für Zuverlässigkeit, hohe Verfügbarkeit und Sicherheit", sagte Moeyens. Lingen sei ein sehr wichtiger Standort innerhalb der BP-Gruppe.