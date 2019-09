Lingen. Wenn am Wochenende mehrere 1000 Menschen in Lingen das Altstadtfest feiern, wird sicher auch das ein oder andere Glas Bier oder Wein getrunken. Auto stehen lassen und die Lili fahren, heißt die Devise.

Damit alle Lingenerinnen und Lingener sicher zum Fest und wieder nach Hause kommen, fahren die LiLi-Busse an diesem Freitag vier Stunden und am Samstag drei Stunden länger. Darauf weist die Verwaltung in einer Mitteilung hin. So starten die Linien Richtung Brögbern/Damaschake (11), Gauerbach/Stroot (21), Baccum/Ramsel (31), Reuschberge/Schepsdorf (60) und Holthausen/Biene/Altenlingen (71) zusätzlich zu den normalen Zeiten jeweils um 22.35 Uhr, 23.35 Uhr, 0.35 Uhr und 1.35 Uhr ab dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Lingen.



Die Linie Richtung Telgenkamp/Heukampstannen (74) fährt zusätzlich zu den normalen Zeiten um 22.10 Uhr, 23.10 Uhr, 0.10 Uhr und 01.10 Uhr. Ab ZOB. Und nach Clusorth-Bramhar/Goosmanns Tannen (101) starten die LiLi-Busse zusätzlich zu den normalen Zeit um 19.35 Uhr, 0:35 Uhr und 1:35 Uhr.