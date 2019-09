Lingen. 29 Schulen aus Niedersachsen wurden in Hannover im Heise Verlag als „Mint-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Zehn Schulen erhielten diese Auszeichnung zum ersten Mal, 19 Schulen wurden nach dreijähriger erfolgreicher Mint-Profilbildung erneut geehrt. Mit unter den geehrten Schulen war zum ersten Mal auch das Lingener Gymnasium Georgianum.

Da geht aus einer Mitteilung der Schule hervor. Die Ehrung der „Mint-freundlichen Schulen“ in Niedersachsen steht unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Grant Hendrik Tonne und der Kultusministerkonferenz (KMK). „Die Mint-Förderung liegt der Landesregierung sehr am Herzen. Schüler für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, ist uns daher ein wichtiges Anliegen. Daher unterstützen wir gerne das Projekt ‚MINT Zukunft schaffen‘. Der heutige Tag zeigt: Es lohnt sich! Die Schüler sowie auch die Lehrkräfte haben sich richtig ins Zeug gelegt und erhalten heute mit den Auszeichnungen ein tolles Feedback. Ich gratuliere ihnen dazu sehr herzlich“, wird Kultusminister Grant Hendrik Tonne zitiert.

Die „Mint-freundlichen Schulen“ werden für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Unternehmen sowie die Öffentlichkeit durch die Ehrung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch besonders unterstützt. Ausgezeichnet werden Schulen, die bewusst Mint-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess.

Nachhaltiges Angebot

Das Gymnasium Georgianum überzeugte die Jury durch ein durchgängiges und nachhaltiges Angebot im Mint-Bereich. Sie zeichnet sich durch mögliche Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie und Technik aus. Im Bereich Mathematik nehmen zahlreiche Schüler jährlich an vielen Wettbewerben (Mathematik-Olympiade, Känguru-Wettbewerb, Bolyai-Teamwettbewerb, ELMO) teil. Auch werden die mathematischen Talente im Rahmen einer Mathematik-AG gefördert, heißt es in der Mitteilung.

In den Mint-Fächern Physik, Chemie, Biologie und Informatik hat das Georgianum in der Mittelstufe verschiedene AGs aufzuweisen. Darüber hinaus können die Schüler an "Jugend forscht" teilnehmen, am Wettbewerb „Das ist Chemie“, an der Biologie-Olympiade, am Wettbewerb „Exciting Physics“ sowie das Grundschulprojekt „Forschen am Georgianum“ mit vorbereiten und durchführen. Auch das Drehtürmodell bietet Möglichkeiten, Themen aus dem Bereich Mint darzustellen.

Teilnahme ab Klasse fünf

Neu eingeführt wurde 2017 das Mint-Profil, zu dem sich Schüler in Klasse fünf anmelden können. Auch in der Oberstufe bietet das Georgianum für die Schüler durch die Wahl von Informatik als Wahlfach und durch verschiedene Seminarfächer Schwerpunkte im Bereich Mint