Lingen. Rund 2000 Schüler haben am Donnerstag, 19. September 2019, die Gelegenheit genutzt, sich bei der 20. Berufsinformationsbörse (BIB) in Lingen über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im südlichen Emsland zu informieren. Rund 80 mittelständische Firmen waren präsent.

„Die Berufsschulen sind heute die wichtigsten Schulen: hinter jeder Klassentür werden die Schüler auf einen anderen Beruf vorbereitet“, zitierte Erster Kreisrat Martin Gehrenkamp aus einer überregionalen Tageszeitung. An den Berufsschulen im Emsland würden die Auszubildenden aktuell in über 100 Berufen ausgebildet.

Die BIB Emsland in Papenburg, Meppen und Lingen sprechen rund 7000 Schüler an, stellte Gehrenkamp fest. Die Jugendlichen hätten die Möglichkeit, sich frühzeitig über die Vielfalt des regionalen Ausbildungsangebotes zu informieren, falsche Vorstellungen zu korrigieren und insbesondere auch Kontakte zu Betrieben zu ermöglichen. Bei vielen Besuchern würden erfahrungsgemäß auch berufliche Horizonte eröffnet und neue Motivationen geweckt.

„Die Berufsbildenden Schulen liegen dem Landkreis Emsland besonders am Herzen“, wies der Erste Kreisrat auf enorme Investitionen in den vergangenen Jahren hin. So seien an den BBS in Lingen in den letzten zwei Jahren rund 3,8 Millionen Euro in eine neue Turnhalle und rund 1,5 Millionen in die Erneuerung der Mensa und in die Renovierung der Außenfassade investiert worden.

„Die Berufsbildenden Schulen in Lingen verstehen sich als Dienstleister für die regionale Wirtschaft“, unterstrich Jürgen Korte, Leiter der BBS Technik und Gestaltung auch im Namen seiner Schulleiterkollegen von den BBS Wirtschaft sowie Agrar und Soziales die Rolle der beruflichen Bildung. „Schule und Ausbildungsbetriebe kennen sich, sind gut vernetzt und tauschen sich regelmäßig aus, so dass wir als Schule ständig auf dem aktuellen Stand sind.“ Das sei eine gute Basis für eine optimale Förderung der betrieblichen Ausbildung, ergänzte Korte.

Beim offiziellen Rundgang informierten sich die Ausbilder und Gäste an den einzelnen Ständen über die jeweiligen Angebote der Handwerks- und Industriebetriebe sowie der Dienstleister. Dabei wurde deutlich, dass es in fast allen Bereichen immer schwieriger wird, geeignete Auszubildende zu finden. Das gilt besonders für die meisten Handwerksberufe.

Um für die Schüler als künftige Azubis attraktiv zu sein, müsse man heute aktuelle technische Möglichkeiten in der Ausbildung anbieten. Dieses gilt nach den Erfahrungen von Werner Wittmoser und Peter Kottmann, Ausbildungsleiter in der Maschinenfabrik Bernard Krone in Spelle, beispielhaft für Kompetenzen in der digitalen Welt. So sei es in den Metall- und Elektroberufen selbstverständlich, mit Robotern zu arbeiten. Diese müssten beispielsweise selbstständig programmiert werden. „In unserer Ausbildungswerkstatt Metall ist jeder Platz mit einem Tablet ausgestattet.“ Das bedeute für das Unternehmen erhebliche aber unabdingbare Investitionen in eine qualifizierte Ausbildung, so die erfahrenen Ausbilder.

Ein Blick an die einzelnen Stände machte deutlich, dass das Interesse der Schüler sehr unterschiedlich war. Hochbetrieb herrschte unter anderem am Stand der „Grünen Berufe“ ebenso wie bei den sozialen Berufen, aber auch bei verschiedenen technischen Berufen.