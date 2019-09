Lingen. Das Strafverfahren gegen zwei Angeklagte, die sich wegen Hausfriedensbruchs und gemeinschaftlich begangenen Einbruchdiebstahls vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Lingen verantworten mussten, wurde eingestellt – im Falle eines 16-jährigen wegen Geringfügigkeit, im Falle eines 20-jährigen in Hinblick auf einen Schuldspruch aus einem vorangegangenen Urteil.

Das Verfahren gegen zwei Mitangeklagte, denen diverse weitere Taten zur Last gelegt werden, wurde abgetrennt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, da beide im Tatzeitraum jugendlich waren.

Die beiden Angeklagten, deren Verfahren eingestellt wurden, hatten eingeräumt, sich unerlaubt Einlass in das abrissbereite und verschlossene Gebäude der ehemaligen Pestalozzischule in Lingen verschafft und sich dort aufgehalten zu haben, obwohl verschiedene Schilder darauf hinwiesen, dass Unbefugten der Zutritt verboten ist. Zudem hatten sie gestanden, von dem durch einen zwei Meter hohen Zaun gesicherten Außengelände einer Tankstelle in Lingen aus einem Container einen Sack mit 100 Pfandflaschen im Wert von 25 Euro entwendet zu haben. Bevor sie weiteres Leergut entwenden konnten, wurden sie von der Polizei gestellt.