Lingen. Am kommenden Samstag, 21. September, startet der neue Zirkuskurs Zhoch² für Menschen mit etwas Zirkuserfahrung ab neun Jahre.

An insgesamt fünf Terminen – 21.9./ 19.10./ 9.11./ 14.12. und 18.1.2020 - beschäftigen sich die Teilnehmer ganz ausführlich mit dem Thema Akrobatik. Es wird sportlich und dynamisch, denn im Mittelpunkt steht dabei das Training auf dem Airtrack. Auf der mit Luft gefüllten Sprungmatte trainieren die Teilnehmer Flick Flacks, Saltos, Radschläge und vieles mehr. Trainiert wird jeweils von 10 bis 12 Uhr in der Werkstattbühne des TPZ, Bernardstraße 43 in Lingen.



Um vorherige Anmeldung unter Telefon 0591 91663 0, direkt im TPZ oder unter service@tpzlingen.de wird gebeten. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 30 Euro für alle fünf Termine. Es sind noch Plätze frei!