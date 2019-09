Landwirtschaftsministerin Klöckner hat in Lingener Weinhandlung ein Heimspiel CC-Editor öffnen

Natürlich mit einem edlen Tropfen verabschiedeten Isa und Hendrick Willenbrock Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Sie war auf Einladung des hiesigen Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann nach Lingen gekommen. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Ein "Heimspiel" hatte Julia Klöckner am Donnerstag, was die Wahl des Veranstaltungsortes bei einem Besuch in Lingen anbelangte. Der Weinfachhandel Willenbrock war Gastgeber für die Bundeslandwirtschaftsministerin, die 1995 einmal Deutsche Weinkönigin gewesen ist. .