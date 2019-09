Mutiger Schritt der Lingener Grünen

Lingen. Es ist ein mutiger Schritt, den die Lingener Grünen gehen: Nicht mehr pauschal „Nein“ zu sagen zu der Ausweisung neuer Baugebiete, sondern „Ja, wenn…“

Mit so einem Schritt ist immer auch die Gefahr verbunden, Rückhalt bei solchen Wählerinnen und Wählern zu verlieren, denen diese Vorgehensweise zu weit von der „reinen Lehre“ abweicht.

Dabei reden die Grünen in der Stadt die Notwendigkeit des Schutzes von Natur und Umwelt nicht klein, im Gegenteil. Sie verschaffen sich aber die Möglichkeit, ihr „Ja“ mit guten Argumenten zu unterfüttern. Das fängt bei den Grundstücksgrößen in den künftigen Wohngebieten an – 400 Quadratmeter tun es auch - und hört bei der Förderung von ökologisch nachhaltigem Bauen noch lange nicht auf.

Die Magnetwirkung der Stadt Lingen muss nicht beklagt werden. Sie ist Ergebnis der wachsenden Attraktivität der Stadt und Grund zur Freude für alle, die an dieser Entwicklung mitgewirkt haben. Das bedeutet aber nicht ein „Immer weiter so“ beim Flächenverbrauch, um die Nachfrage nach Bauplätzen zu befriedigen. Kreative Lösungen sind gefragt, vielleicht auch abgekupferte aus anderen Kommunen. Das fordern die Lingener Grünen ein – zu recht.