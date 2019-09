Lingen. Die Spielgemeinschaft JVA/Polizei sowie das Team von Aldi-Nord haben sich bei den 53. Stadtmeisterschaften der Betriebsfußballer durchgesetzt. Das hat der Betriebssportverband Lingen mitgeteilt.

Die erstmals an der Runde der jüngeren Kicker teilnehmende Elf der Betriebssportgemeinschaft Aldi-Nord hat sich auf Anhieb durchgesetzt und wurde im temporeich geführten Finale - ebenfalls gegen die Kicker von Rosen - neuer Stadtmeister. An dieser 11er-Runde hatten sieben Mannschaften teilgenommen. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden in der Vorrunde zwei Blockspieltage veranstaltet. In den Halbfinals trafen dann über Kreuz die jeweils beiden Erstplatzierten beider Gruppen aufeinander. Im Endspiel behauptete Aldi-Nord sich mit einem verdienten 5:2-Erfolg und wurde neuer Stadtmeister.





In der Oldie-Runde, die ununterbrochen seit 2003 den Stadtmeister ausspielt, waren in zwei Gruppen je drei Mannschaften vertreten. Auch in dieser Liga gab es zwei Blockspieltage auf denen über eine Hin- und Rückrunde die Halbfinalisten ausgespielt wurden. Den dritten Platz teilten sich die Teams von der BP und von der Spielgemeinschaft Emco/Kampmann. Im Finale verteidigte die Spielgemeinschaft JVA/Polizei ihren Titel und gewann somit zum fünften Mal in Folge den Wanderpokal. Im Endspiel schlug das Team die Mannschaft von Rosen mit 4:0.

Wanderpokale und Siegerurkunden werden am Freitag, 8. November, auf der Jahresabschlussfeier im Lingener Ratssitzungssaal überreicht.

Neue Mannschaften und Spielgemeinschaften von Firmen und Behörden können sich jederzeit zur Teilnahme an den Stadtmeisterschaftsrunden entschließen. Anmeldungen nimmt Spartenleiter Olaf Mengering (Tel. 0591/6100765) entgegen. Weitere Infos gibt es auch auf www.betriebssport-lingen.de.

Der Betriebssportverband verweist zudem auf die Trainingsmöglichkeiten im Emslandstadion für Betriebssportler hin. In den Sommermonaten können Mannschaften montags von 18 bis 20 Uhr üben. Zur Abstimmung wird um Anmeldung unter Tel. 0591 53377 gebeten.