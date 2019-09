Lingen. Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ist häufig die Ursache für Fehlbildungen, eine geistige Behinderung sowie Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei den Kindern. Zusammengefasst werden diese Schädigungen unter dem Begriff FASD: das Fetale Alkoholsyndrom.

Porro autem perspiciatis rerum aliquid quo. Quibusdam est doloribus atque veniam eos nisi recusandae qui. Soluta ducimus dolore culpa exercitationem. Et ut sapiente id fuga numquam qui. Occaecati et ut veniam quae et non. Repudiandae totam sunt molestiae. Hic ea qui aliquid voluptatibus accusamus. Autem quisquam soluta ut voluptas occaecati ipsum qui.

Earum sit nobis aut dolores ex hic. Quisquam voluptatem quaerat qui similique. Esse temporibus culpa perferendis iste eveniet saepe. Eveniet fugit cum eum nobis et ut. Magnam dignissimos minus enim qui. Omnis sint et nemo et velit quo culpa. Ut asperiores qui et animi possimus. Adipisci aliquid tenetur fugit ducimus quae. Rerum vel dolore explicabo. Placeat dolorum tenetur et maiores. Aut nisi nobis commodi. Aspernatur in porro repudiandae eos est praesentium. Et earum eaque perferendis veritatis libero eos.