Volle Konzentration: Zwei Technikerinnen der MaryBotics (Gymnasium Marianum, Meppen) bereiten ihren Roboter für die Finalrunde bei der FLL 2018 vor. Foto: Rosen

Lingen . Lego-Roboter bauen und programmieren: Darum geht es bei der First Lego League (FLL) am 16. November in Lingen. Veranstaltungsort ist das Innovationcenter des Technologieunternehmens Rosen in Lingen.