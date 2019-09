Lingen. Faders Up, Zebrahead und Riesenrad. Das sind nur drei Zutaten für das Altstadtfest in Lingen am kommenden Wochenende, 20. bis 22. September 2019. Bereits zum 39. Mal soll das Fest mit seinen Open-Air-Konzerten auf sieben Bühnen tausende Besucher in die Emsstadt locken.

Rockklassiker und Oldies, Tanz- und Party-Musik, House- und Elektro oder Indie-Rock, das musikalische Spektrum ist laut Lingen Marketing und Tourismus (LWT) so vielfältig wie die Locations. Neben dem Marktplatz und dem Pferdemarkt verwandeln sich zum Beispiel der Hof des Amtsgerichts, der Vorplatz vom neuen Rathaus und auch das Areal Am Pulverturm in Feier-Orte der besonderen Art.



„Die ganze Innenstadt mit ihren großen Einkaufsstraßen wie auch den kleinen Altstadtgassen wird zur Festmeile, die Besucher können so stundenlang über das Altstadtfest flanieren“ wird LWT-Geschäftsführer Jan Koormann in der Pressemitteilung zitiert.

Als Höhepunkt im Wortsinne wird auf dem Marktplatz wieder ein Riesenrad aufgebaut. Den Besuchern bietet sich so die Möglichkeit, die Innenstadt und das Altstadtfest aus einer luftigen Perspektive zu erleben. Über 75 Tonnen Stahl werden dafür mit fünf Sattelschleppern in Position gebracht. Die Besucher können ab Freitag den Ausblick aus über 30 Metern Höhe über die Stadt genießen.

Eröffnet wird das Altstadtfest am Freitag, 20. September, um 20 Uhr mit dem traditionellen Bierfassanstich auf der Sparkassen-Bühne am Marktplatz. Anschließend wird dort die Band Sonic & Smoke aus Papenburg mit Hits aus den 1960ern bis zu den neuesten Hits ordentlich „einheizen“.

Wenn die Besucher von Bühne zu Bühne wandern, finden sie die Straßen der Innenstadt von zahlreichen Ständen gesäumt vor. Es gibt unterschiedlichste kulinarische Angebote, das Altstadtfest wird also auch ein Fest für den Gaumen. Dabei werden laut Koormann die Händler und Standbetreiber so über die Innenstadt verteilt sein, dass ein möglichst abwechslungsreiches und vielfältiges Fest entsteht.

Sonderfahrten der Busse

Beendet werden alle Musikprogramme am Freitag und am Samstag jeweils um 1 Uhr. Die Nachteule fährt am Samstagabend nach Fahrplan ab ZOB Lingen, zusätzlich gibt es stündliche Sonderfahrten in der Nacht bis 1.35 Uhr beziehungsweise bis 1.10 Uhr (Linie 74)

Flohmarkt am Samstag

Am Samstagvormittag bieten etliche private Flohmarktverkäufern in den Straßen Zum neuen Hafen und Schlachterstraße sowie auf den dortigen Parkplätzen ihre Dachbodenfunde und sonstige gebrauchte Waren an.

Familientag und Biathlon-Stadtmeisterschaft am Sonntag

Der Sonntag steht beim Altstadtfest traditionell im Zeichen der Familie. So werden auf der Sparkassen-Bühne auf dem Marktplatz Frank & seine Freunde mit der Zappeltiershow, der Zauberer Topolino und der Clown Fidelidad die jüngsten Besucher unterhalten.

Ab 11 Uhr die Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft für Jung & Alt ausgetragen. Jeder ist eingeladen, daran mit Staffeln aus vier Personen teilzunehmen. Jeder Teilnehmer läuft 400 Meter (Wettkämpferinnen: 300 m) im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer, gefolgt von fünf Schüssen mit einem speziellen Lasergewehr. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Jeder Teilnehmer wird mit seinem Ergebnis auch in der Einzelrangliste gewertet. Es ist ein Event mit jeder Menge Teamgeist, Spaß und toller Stimmung an dem jeder ohne Vorkenntnisse teilnehmen kann. Wer vorab das Schießen üben möchte, kann dies am Veranstaltungstag von 11 Uhr bis 13.45 Uhr an der Biathlon-Arena tun.

Parallel zum Familientag am Sonntag öffnen die Geschäfte in der Lingener Innenstadt ihre Türen von 13 Uhr bis 18 Uhr bei der Aktion „Heimat shoppen 2019“. Die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim will damit in Zusammenarbeit mit der LWT erneut mehr Aufmerksamkeit für die Ortskerne und Innenstädte schaffen. Lokal kaufen und Produkte aus der Region konsumieren bedeute kurze Wege für Kunden und Waren, heißt es in der Pressemitteilung. Teil der Aktion ist auch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.