Alternativen zu Steinwüsten in Vorgärten aufzeigen

Lingen. Steinwüsten sind keine Vorgärten, sondern das, wonach sie auch aussehen. Die Natur ist ausgesperrt, potenzielle Lebensräume für Tiere und Pflanzen ebenfalls.

Dass die Stadtverwaltung dieser auch in Lingen und den Ortsteilen unübersehbaren Entwicklung Einhalt gebieten will, ist deshalb richtig. Gleichwohl steckt der Teufel auch hier im Detail. Eine pauschale Festsetzung von Vorgaben im Bebauungsplan, die eine unverhältnismäßige Versiegelung von Grundstücksflächen verhindern sollen, ist nämlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich.



Jenseits von rechtlichen Festsetzungen und Vorgaben in Bebauungsplänen sollte deshalb vor allem eine verstärkte städtische Öffentlichkeitsarbeit über Alternativen zu den Steinwüsten in den Vorgärten erfolgen, die dennoch einen pflegeleichten Umgang ermöglichen. Sie ist auch deshalb erforderlich, weil eine Kontrolle der Vorgaben in der Praxis kaum umsetzbar sein wird. Städtische "Vorgartenkontrolleure" kann niemand wollen - und bezahlen.

Dass die Verwaltung solche Flyer mit entsprechenden Tipps und Hinweisen vorbereiten will, ist deshalb zu begrüßen. Sie helfen Hausbesitzern, denen mitunter nicht nur der „grüne Daumen“, sonder auch die Zeit für die Gartengestaltung zu Hause fehlt. In anderen Fällen kann vielleicht auch einfach mehr Nachbarschaftshilfe dort reichen, wo zum Beispiel ältere Bürger oder solche mit Handicaps mit der Pflege ihrer Vorgärten überfordert sind.