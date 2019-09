Lingen. Die Stadt Lingen möchte die weitere Versiegelung von Vorgärten, die immer häufiger nahezu komplett mit Kiesflächen bzw. Steinen ausgelegt werden, durch Vorgaben in Bebauungsplänen verhindern. Einzelheiten erläuterte Stadtbaurat Lothar Schreinemacher in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses.

Die Verwaltung schlägt vor, dass bei der Überarbeitung bereits bestehender Bebauungspläne und der Aufstellung neuer B-Pläne alle nicht notwendigen baulichen Anlagen im Vorgartenbereich auszuschließen sind, um diesen von übermäßigen Versiegelungen freizuhalten. Damit werde sichergestellt, dass nicht nur großflächig angelegte Kiesgärten verhindert werden, sondern auch anderweitig zugepflasterte Vorgartenflächen (zum Beispiel Stellplätze). Lediglich die für die Erschließung unbedingt notwendigen Zufahrten und Zugänge sollen im Vorgartenbereich zugelassen werden. Die Verwaltung wies einschränkend darauf hin, dass eine pauschale Aufnahme dieser Vorgaben als Festsetzung in Bebauungsplänen rechtlich nicht haltbar sei und für jedes neue Baugebiet oder bei der Überarbeitung eines alten B-Planes neu geprüft werden müsse.

Lebensraum für Pflanzen und Tiere bedroht

Die Vertreter des Ausschusses begrüßten die Vorschläge und stimmten einstimmig dafür, da sich im Ziel alle einig waren: Die zunehmende Versiegelung von Grundstücksflächen schränkt den Lebensraum für Vögel und Blüten suchende Insekten immer weiter ein. Aus diesem Grunde hatten die Lingener Grünen das Thema in einer Stadtratssitzung im Mai angesprochen. Oberbürgermeister Dieter Krone sprach in der damaligen Sitzung von "Gärten des Grauens", deren Eindämmung "ein großes Anliegen" sei. Auch aus städtebaulicher Sicht solle, so die Verwaltung, eine derartige Versiegelung der Vorgärten vermieden werden.

SPD: Mehr Grün in die Stadt

Für die SPD sprach deren Fraktionsvorsitzende Edeltraut Graeßner von einem "guten Vorschlag, um mehr Grün in die Stadt zu bekommen." Michael Fuest, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, sagte, dass solche Regelungen für Grunstückseigentümer mitunter nicht immer nachvollziehbar seien. "Die Steinwüsten haben aber Überhand genommen; deshalb ist es richtig, zu handeln". Wichtig sei aber auch, die Bürger entsprechend über Alternativen zu informieren. Dadurch könne die Stadt deutlich machen, dass es ihr nicht ums Bestrafen gehe.

Fuest verwies darauf, dass es auch mit Bodendeckern und heimischen Gehölzen gelingen könne, pflegeleichte Vorgärten zu gestalten. Ähnlich äußerten sich auch Jürgen Herbrüggen für die CDU und Margitta Hüsken von den Bürgernahen. Schreinemacher ergänzte, dass die Verwaltung einen Flyer vorbereite mit Informationen und Tipps darüber, wie ein Vorgarten gestalten werden könne. Stefan Wittler (SPD) sprach das Problem der Kontrolle an: "Was nützen die Vorschriften, wenn sich keiner daran hält?", meinte der Sozialdemokrat.