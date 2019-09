Lingen. Das Amtsgericht Lingen lädt am Montag, 23. September, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Betreuungsrecht ein.

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in eine Lage kommen, in der er wichtige Angelegenheiten nicht mehr selbständig regeln kann. In diesen Fällen kann die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung laut Pressemitteilung des Amtsgerichts in Betracht kommen. Alternativ kann man durch Errichtung einer Vorsorgevollmacht für den Fall der Fälle eigenverantwortlich eine Regelung treffen. "Auch wenn sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger dieser Problematik bewusst sind, besteht doch oftmals eine große Unsicherheit, welche Regelungen sinnvoll sind und welche Aufgaben und Befugnisse Bevollmächtigte oder Betreuer haben", heißt es in Mitteilung.

Aus diesem Grund hat die Niedersächsische Justizministerin für den 23. September den ersten niedersachsenweiten Tag des Betreuungsrechts ausgerufen. An diesem Tag werden sich 73 Amtsgerichte, darunter auch Lingen, von der Nordsee bis zum Harz mit unterschiedlichsten Aktionen beteiligen.

Mehrere Ansprechpartner

Als Ansprechpartner werden Betreuungsrichter des Amtsgerichts, ein Vertreter des örtlichen Anwaltvereins sowie Vertreter der Betreuungsvereine SKM Lingen und Sozialdienst katholischer Frauen bereitstehen. Sie werden in Vorträgen darüber informieren, wann eine Betreuung erforderlich wird, welche Aufgaben und Pflichten eine Betreuerin oder ein Betreuer hat und wie Betroffene Vorsorge treffen können für den Fall, dass bei ihnen eine Betreuungsbedürftigkeit eintritt. Neben Vorträgen wird auch die Möglichkeit bestehen, sich mit Fragen an die Referenten zu wenden. Weitere Einzelheiten sind der Homepage des Amtsgerichts Lingen unter www.amtsgericht-lingen.de zu entnehmen. Unter der E-Mail-Adresse AGLIN-Poststelle@justiz.niedersachsen.de erbittet das Amtsgericht Lingen Anmeldungen.