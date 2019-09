Lingen. Vom neuen Stadtteiltreff Stroot in Lingen haben sich jetzt Mitglieder der Lingener SPD-Stadtratsfraktion ein Bild gemacht. In diese Einrichtung kommen laut Pressemitteilung täglich zwischen 35 und 40 Kinder aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Kulturkreisen zusammen.

Mitten im richtigen Leben kamen die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion bei ihrem Besichtigungstermin im Stadtteiltreff Stroot an: Vor dem Haus stand ein Rettungswagen, um ein junges Mädchen ins Krankenhaus zu bringen. Sie hatte sich in der Nachbarschaft des Geländes mit zu viel Wodka betrunken und die anwesenden Jugendlichen - auch aus dem Stadtteiltreff - hatten schon selbstständig den Rettungsdienst gerufen, so dass die Mitarbeiter des Stadtteiltreffs nicht mehr eingreifen mussten. Was aber wäre geschehen, gäbe es diese Einrichtung vor Ort dort nicht?

Und dann war da ein Baby, das von älteren Mädchen herumgetragen wurde. Die Mutter kam erst später dazu. Es war Abend, wie muss hier die Situation eingeschätzt werden? "Wir kümmern uns umeinander und sehen hin, was in unserem Umfeld passiert", war eine der Aussagen der Sozialarbeiterinnen und des Leiters der Einrichtung, Matthias Wels. Immerhin sind aus den Spielplatz-Aktivitäten, Vorschlägen und Anträgen der SPD an ihrem früheren Sitzungsort, dem Falkenheim in der Ludwigstraße, zuerst der Abenteuerspielplatz der Awo in Goosmanns Tannen und später der Stadtteiltreff Stroot entstanden.

Verschiedene Angebote gleichzeitig möglich

"Wir sind sehr zufrieden mit dem, was dort neu entstanden ist", betonte die Fraktionsvorsitzende Edeltraut Graeßner und fügte hinzu: "Es ist sehr gut gelungen, die umgebaute ehemalige Flüchtlingsunterkunft aus Bramsche mit dem zusätzlichen Anbau zu kombinieren." Durch zusätzlich geschaffene Räume können gleichzeitig verschiedene Angebote stattfinden. Ein großer heller Gruppenraum bietet viele Möglichkeiten für Aktivitäten. Auch wenn noch nicht alles bis ins Letzte fertig ist, führt das ansprechende Äußere, an dem Kinder und Jugendliche mit beteiligt waren, nach Darstellung der SPD zu einer größeren Akzeptanz bei den Eltern.

"Inhaltlich wird vor Ort sehr wertvolle Arbeit geleistet", unterstrich Susanne Janßen, die im Jugendhilfeausschuss der Stadt mitarbeitet. Die Mitarbeiterinnen vor Ort, Tabea Pinkpank und Rafaela Busch (zum festen Team gehört auch noch Ismael Bergmann) sowie der Leiter Matthias Wels beantworteten viele Fragen.