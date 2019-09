Lingen. Eine Kooperationsvereinbarung ist zwischen der Deula Freren und den Berufssschulen aus Lingen, Meppen, Nordhorn, Bersenbrück und Haste unterzeichnet worden. In dieser Vereinbarung ist die Zusammenarbeit von Berufsschulen und Deula bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft festgezurrt worden. Das hat die Deula mitgeteilt.

Die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft ein großes Thema. Farming 4.0 und Smart Farming sind längst in der Praxis angekommen und setzen grundlegende digitale Kompetenzen bei den Landwirten voraus. In Niedersachsen haben das Kultus- und Landwirtschaftsministerium, die Landesschulbehörde, die Berufsschulen und die Deula-Bildungszentren den Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Landwirt überarbeitet und an die moderne Landwirtschaft angepasst. Die Stärkung der ökologischen Kompetenz, aber auch die Anpassung der landtechnischen Lehrgänge im Bereich der Digitalisierung standen dabei im Mittelpunkt, Um diese Themen gemeinsam anzugehen, wurde die Vereinbarung zwischen Deula und den Berufsschulen geschlossen.



In Niedersachsen wird der landtechnische Unterricht in den Berufsschulen im Ausbildungsberuf Landwirt und in der einjährigen Berufsfachschule Agrarwirtschaft durch einwöchige Lehrgänge an der Deula unterstützt. Hierbei werden Lerninhalte des Rahmenlehrplans aus dem Berufsschuluntericht ausgelagert. „Zukünftig gilt es, die jungen Menschen im Ausbildungsberuf Landwirt/-in in einem vernetzten Denken zu schulen, damit diese die digitalen Prozesse der neuen Technik für die Betriebs- und Arbeitsprozesse nutzen können“, sagt Mathias Kirchhoff, Geschäftsführer der Deula Freren.

Die Präzisionslandwirtschaft mit ihrer Datengenerierung und -auswertung erfordere ein erweitertes Verstehen und Interpretieren der Daten. Eine punktgenaue und damit ressourcenschonende Pflanzenernährung und der entsprechende Pflanzenschutz berücksichtigen zum Beispiel auch ökologische Forderungen an die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen. „Insbesondere an der Schnittstelle Mensch und Maschine sind durch diese Entwicklungen neue Kompetenzbedarfe entstanden auf die wir die neue Generation der Landwirte vorbereiten müssen, wobei die Digitalisierung hier auch den Umweltschutz unterstützt“, ist auch Georg Meiners, Präsident der Vereinigung des Emsländischen Landvolkes (VEL) überzeugt.

„Die Zusammenarbeit mit der Deula Freren ist für uns eine wichtige Ergänzung bei der Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte, gerade weil die Qualität bei der praktischen Vermittlung der Lehrinhalte hier stimmt“, meint der stellvertretende Schulleiter der BBS Lingen, Ansgar Schlesiger. Die Deula Freren bietet als außerschulischer Lernort neben modernen Arbeitsmaschinen und Geräten auch geschultes Ausbildungspersonal und die dazugehörige Infrastruktur. Hierzu werde die Deula laut Kirchhoff in den kommenden Jahren weitere 200.000 Euro in die digitale Infrastruktur investieren. „Wir wollen als Deula Freren unseren Beitrag leisten und den Landwirten von morgen nicht nur die nötigen Grundlagen vermitteln, sondern auch Kompetenzen in den Bereichen Ökologie, Digitalisierung und Mediennutzung“, sagt Kirchhoff.