Lingen. Seit Beginn des Schuljahres lernen Schüler der 8., 9. und 12. Klassen der Mosaik-Schule in ihrem neuen „Haus 6". Am Donnerstag ist das Gebäude auf dem Gelände des Christophorus-Werkes feierlich eingeweiht worden, wie das Christophorus-Werk mitteilt.

„Hier stand vor einigen Monaten noch ein überdachter Fahrradständer“, berichten die Geschäftsführer des Christophorus-Werkes Georg Kruse und Stefan Kerk zu Beginn der Veranstaltung. „Nun stehen hier das älteste und neueste Gebäude der Mosaik-Schule direkt nebeneinander und sind mit einem Dach verbunden.“ Das Gebäude ist eines der schnellsten Bauprojekte in der Geschichte des Christophorus-Werkes; erst im Februar gab es die ersten Gespräche. Es ist in Modulbauweise entstanden.



Gefühl der tiefen Dankbarkeit

Großen Dank sprachen Kruse und Kerk dem Bauamt der Stadt Lingen für die schnelle Genehmigung aus. Dank und Anerkennung geht auch an ML Modulbau Lingen für die kurzfristige Umsetzung des Projekts. Viele weitere Beteiligte wie die Besser in Schuss GmbH und der Agrarbereich des Berufsbildungswerkes haben bei den Bauvorbereitungen unterstützt. „Mein Gefühl der vergangenen Wochen ist tiefe Dankbarkeit“, meinte Schuldirektor Hermann Kiepe. Er habe nicht geglaubt, dass man es in so kurzer Zeit schaffen könne, und dankte allen Beteiligten.

Aus der Not heraus entstanden

Die Mosaik-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Seit mehr als 19 Jahren kooperiert das Christophorus-Werk mit Lingener Grundschulen. Alle Klassen 1 bis 4 der Mosaik-Schule sind in Lingener Grundschulen angesiedelt. Auch im weiterführenden Bereich bestehe der Wunsch nach Kooperation, erklärt Geschäftsführer Kruse. Aufgrund steigender Schülerzahlen und fehlender Raumkapazitäten sei dies jedoch derzeit nicht möglich. So musste das neue Gebäude auf dem Gelände des Christophorus-Werkes an der Hohenfeldstraße mit Beginn des neuen Schuljahres fertiggestellt werden.