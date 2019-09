Der neue Vorstand und Aufsichtsrat der Schülergenossenschaft von der Friedensschule, die sich nunmehr Elfriede nennt. Foto: Volksbank Lingen

Lingen. Ein neues Geschäftsfeld und ein neuer Name: Aus der Schülergenossenschaft EL-Fietsen der Friedensschule in Lingen ist "Elfride ... macht das!" geworden. Verkauft wird fortan online fair produzierte Schulkleidung. Das hat die Volksbank Lingen mitgeteilt, in deren Räumen die Generalversammlung stattfand.