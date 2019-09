Lingen . Seit 25 Jahren gibt es eine Partnerschaft mit der Gemeinde Hamai in Tansania. Bald wird dort eine Berufsschule eingeweiht. Gäste aus Tansania haben nun die Berufsbildenden Schulen (BBS) Lingen Technik und Gestaltung besucht.

Der Partnerschaftsausschuss der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Geeste-Dalum, Pastor Torsten Jakobs, sowie Walter und Jacoba Schulz hatten den evangelisch-lutherischen Bischof der Diözese Dodoma ,Amon Kinyunyu, und den Bürgermeister Mohammed Mayingu aus Hamai (ebenfalls Tansania) mitgebracht.

Anlass dieses Besuches war das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der Gemeinde Hamai und der Kirchengemeinde Geeste-Dalum. Die BBS Lingen Technik und Gestaltung sind laut Pressemitteilung der Schule seit fünf Jahren ein Teil dieser Partnerschaft und helfen seit 2015 bei der Erstellung und Einrichtung eines Berufsschulzentrums in Hamai. Diese Schule soll im Januar erstmalig ihre Tore für Schüler und Auszubildende in den Bereichen Metalltechnik, Holztechnik und Textiltechnik öffnen.

Anlagen im Schulgebäude noch nicht in Betrieb

Bis dahin gibt es noch Einiges zu tun, da das Schulgebäude erst im Sommer an die Stromversorgung angeschlossen wurde und alle Maschinen und Anlagen zwar schon vor Ort stehen, allerdings noch nicht in Betrieb genommen wurden. Dieses ist eine der Hauptaufgaben der für den Oktober geplanten und von der niedersächsischen Staatskanzlei geförderten Delegationsreise der BBS Lingen Technik und Gestaltung, an der auch Schüler teilnehmen, nach Hamai.

Neben der Inbetriebnahme des im Februar nach Hamai transportierten Maschinenparks des neuen Berufsschulzentrums ist auch die Wasserversorgung noch nicht endgültig fertig gestellt: eine Zisterne ist in Betrieb, eine zweite muss jedoch noch gebaut werden. Auch die Versorgung mit Brunnenwasser ist noch nicht gesichert: zwar ist der Brunnen mit circa 300 Meter Tiefe erfolgreich gebohrt worden, allerdings fehlen hier noch die Mittel für eine Wasserpumpe, die in Betrieb genommen werden muss, bevor der Brunnen wieder versandet. Unter der Adresse www.bbs-lingen-tg.de gibt es weitere Informationen.