Lingen . Die alte Dame im Lingener Seniorenheim verabschiedet Simone Budde mit einem Lächeln. Und der psychisch kranke Mann in einem Wohnheim in der Stadt sieht nach dem Gespräch mit Joachim Ratzke wieder etwas zuversichtlicher dem nächsten Tag entgegen. Budde und Ratzke hatten etwas zu verschenken – Zeit nämlich. Die beiden Lingener haben dies selbst auch als Bereicherung erfahren. Sie arbeiten ehrenamtlich als Betreuer beim SKF.

