Lingen. 16 Auszubildende sind nach ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung zu Verwaltungs-Fachangestellten an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Lingen Wirtschaft feierlich verabschiedet worden. Das geht aus einer Mitteilung der Schule hervor.

Für die besten Berufsschulabschlüsse wurden Marietta Junge, Anna-Maria Kley, Nicole Achteresch, Mona Liening und Mareike Wilmink mit Präsenten geehrt. Oberstudiendirektor Hans-Jürgen Grosse beglückwünschte in seinem Grußwort die nun ehemaligen Berufsschüler zu ihren guten Abschlussergebnissen mit einem Notendurchschnitt von 2,0.

Die Absolventen Nicole Achteresch, Eugen Isaak, Marietta Junge, Anna-Maria Kontny, Mareike Wilmink (Landkreis Grafschaft Bentheim); Malin Gosink, Jens Heilemann (Stadt Nordhorn); Emma Heckert (Samtgemeinde Emlichheim); Kyra Arends (Samtgemeinde Uelsen); Mona Liening (Gemeinde Wietmarschen); Henrik Fübbeker (Samtgemeinde Freren); Marco Hinken, Anna-Maria Kley, Janis Röttering (Stadt Lingen); Tom Pliet (Samtgemeinde Spelle); Linda Eden (Gemeinde Salzbergen).



In seiner Festansprache schilderte Grosse den Ausbildungsweg der Verwaltungsschüler bis zur bestandenen Abschlussprüfung. Er dankte den Kommunen der Grafschaft Bentheim und des Landkreises Emsland als Arbeitgeber sowie dem Fachteam Verwaltung der BBS Lingen Wirtschaft unter der Leitung von Oberstudienrat Hans Rüy. Insbesondere durch die enge Kooperation der betrieblichen und schulischen Berufsausbildung sei dieses hervorragende Ergebnis erreichbar gewesen.

In den vergangenen drei Jahren lernten die Auszubildenden die planende Verwaltung, die Ordnungs- und Leistungsverwaltung in den Gemeinden, Samtgemeinden, Städten und den Landkreisen kennen. Grosse zeigte den Absolventen vielfältige berufliche Perspektiven auf, die mit den erworbenen Abschlüssen möglich sind. Den Absolventen wünschte er Mut und Tatkraft für ihre zukünftige Arbeit in den Verwaltungen.

Zum Abschluss würdigte Teamleiter Rüy sowohl die Fachkompetenzen als auch die Sozialkompetenzen jedes einzelnen Absolventen und überreichte ihnen unter Applaus der zahlreichen Festgäste die Berufsschulzeugnisse.