Lingen . Wo lässt es sich ruhiger wohnen als in der Nähe eines Friedhofes? Das ändert sich allerdings, wenn ein Teil des bisherigen Friedhofsgeländes nun anders genutzt und ein Krippengebäude für die ganz Kleinen dort errichtet wird.

Est suscipit at similique aut in. Impedit voluptatem quia ea ex. Similique beatae sit rerum error ipsam velit. Et minima officia harum.