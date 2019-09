Nordhorn. In den Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Emsland gibt es in den Einsatzabteilungen mehr als 100 Frauen. Jetzt fand auf dem Übungsgelände des THW in Nordhorn eine Fortbildung für Feuerwehrfrauen statt, bei der den Teilnehmerinnen viel abverlangt wurde.

Auf dem Gelände waren die Frauen unter sich und konnten ihre Leistungsfähigkeiten, und aber auch Grenzen während der praktischen Fortbildung erfahren. Vier Stationen waren aufgebaut.

An der ersten Station musste eine verschüttete Person aus einem Gebäude gerettet werden. Die Schwierigkeit war hier, dass sie unter Nullsicht agieren mussten. Dazu wurde das Visier der Atemschutzmaske verdeckt. Alles mussten sie ertasten. Hinzu kam noch, dass sie eine Schleifkorbtrage mitführen mussten und bei dem verletzten Feuerwehrkameraden ein Lungenautomat und eine Atemschutzflasche getauscht werden musste. Anschließend wurde dieser mit der Schleifkorbtrage aus dem Gefahrenbereich herausgebracht, eine schweißtreibende Sache. Bei solchen Aktionen war Kommunikation unter einander von großer Bedeutung, wie Bund anmerkte. Alles wurde hervorragend gelöst.

Von einem Übungsturm, der zweiten Station, wurden die Feuerwehrfrauen von Helfern des THW aus circa fünf Metern Höhe unter Atemschutz abgeseilt, bis sie nach einer weiteren Etage in einem zwei Meter tiefen Bunker wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Auch hier war es nicht ganz einfach, oben zu stehen und sich nur mit einem Seil und Rollgliss (ein Abseilgerät für Personen zur Höhenrettung) gesichert abseilen zu lassen.

Bei Station drei ging es zu einem unterirdischen Rohrsystem mit circa 80 Zentimeter Durchmesser, in dessen Inneren es sehr dunkel war. Nur mit einer kleinen Helmlampe gingen sie vor. Platzangst war hier fehl am Platz, denn in dieser Enge gab es kaum Möglichkeiten wieder rückwärts herauszukommen oder gar sich umzudrehen. Während der Übung fing es noch an zu regnen, sodass der Sand im Inneren der Rohre nass wurde. „Ich hänge hier fest und komme nicht mehr weiter“, rief eine Feuerwehrfrau, denn in einigen Bereichen des Rohrsystems waren die Durchbrüche durch Mauern verengt. Da war sie mit ihrer Atemluftflasche hängengeblieben. Doch mit Ruhe und etwas Geschick befreite sie sich aus der misslichen Lage. „Ich bin voll platt, das war mega anstrengend“, sagte sie, war aber immer noch guter Laune und voller Tatendrang.

An der letzten Station fand eine Heißausbildung statt. In einem Bunker wurde Holz entzündet und dieser dadurch stark aufgeheizt. Ausgestattet mit Schutzausrüstung und einem Strahlrohr ging es in den Bunker. Nach zwei Minuten unter extremer Hitze konnten die Teilnehmerinnen sich davon überzeugen, wie stark sich die Atemluftflaschen und anderen Gegenstände aufheizen.

Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff war nach Nordhorn gekommen, um sich von der Leistungsfähigkeit der Feuerwehrfrauen zu überzeugen und zeigte am Ende sich sehr zufrieden.