Lingen. Lokal Geld verdienen und ausgeben – das ist das Ziel der Aktionstage "Heimat shoppen" der IHK. Dabei handelt es sich um eine bundesweite Initiative der Industrie- und Handelskammern (IHK) zur Stärkung des Einzelhandels. Auch die Lingener Händlerschaft nimmt am 13., 14. und 22. September daran teil.

„Vitale Innenstädte leben von Einzelhandel und Gastronomie vor Ort. Darauf wollen wir mit unserer IHK-Initiative ‚Heimat Shoppen‘ aufmerksam machen“, wird Anke Schweda von der IHKin Lingen in einer Pressemitteilung zitiert. Dirk Iserlohe als Vorsitzender des Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) ergänzt: „Unsere Unternehmen leisten deutlich mehr als nur Nahversorgung vor Ort.“

Die Aktionstage sollen Kunden dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, lokale und regionale Produkte zu kaufen. Durch den Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt könne das eigene Lebensumfeld selbst mitgestaltet werden. Dies trage zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und zur Belebung der Innenstädte bei.

Viele Teilnehmer aus Gastronomie, Handel und Dienstleistung machen laut Mitteilung der IHK in Lingen an den Aktionstagen am 13. und 14. September sowie am verkaufsoffenen Sonntag (22. September) am Altstadtfestwochenende mit. Geplant sei dabei eine Gewinnspielaktion, für die die Teilnahmekarten in den Lingener Geschäften bereits ausliegen.

Mit Unterstützung der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, die seit 2017 jährlich zu dieser Aktion aufruft, werden Werbematerialien wie Papiertaschen, Luftballons und Ansteckbuttons bereitgestellt, um „Heimat Shoppen“ noch bekannter zu machen.