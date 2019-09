Ein außergewöhnliches Konzert "Orgelfeuerwerk mit vier Händen und vier Füßen" findet am kommenden Sonntag, 15. September, um 20 Uhr in der ev. luth. Kreuzkirche in Lingen mit Übertragung der Orgel-Spielanlage auf eine Leinwand statt. Foto: Carsten Lenz

Lingen. Unter dem Titel "Orgel-Feuerwerk mit vier Händen und vier Füßen" findet am Sonntag, 15. September um 20 Uhr ein außergewöhnliches Orgelkonzert in der ökumenischen Konzertreihe “Phantasticus 2019” in der evangelisch-lutherischen Kreuzkirche Lingen statt.