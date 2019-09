Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Das Publikum kann sich am 13. September 2019 um 20 Uhr in der Alten Molkerei in Freren auf den Auftritt der Revivalband Simon & Garfunkel Band freuen. Foto: Michael Frank

Lingen. Im Mittelpunkt steht ab Freitag in Lingen das Internationale Fest der Puppen (bis 18. September) mit vielen Aufführungen auf unterschiedlichen Bühnen. Revivalbands präsentieren Songs in Lingen (Metallica) und Freren (Simon and Garfunkel), und in der Kreuzkirche geben Iris und Carsten Lenz ein Orgelkonzert. Kinder können sich auf einen kreativen Nachmittag im Emslandmuseum freuen. Außerdem findet eine Party zum Sommerende am Samstag von 14 bis 22 Uhr statt.